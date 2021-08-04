Bodrum'da bir otelin önünden su almak için alçalan yangın söndürme uçağı, deniz üzerindeki jet-ski nedeniyle durmak zorunda kaldı.

Son 1 haftadır yangınlarla boğuşan Türkiye, bir yandan söndürme çalışmalarını zorlaştıraln vatandaşlarıyla da uğraşıyor.

Son olarak Bodrum'da bir plajda çekilen görüntüler 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

SÖNDÜRME UÇAĞI, JET-SKİ NEDENİYLE DURMAK ZORUNDA KALDI

Bir otelin önünden su almak için alçalan yangın söndürme uçağı, deniz üzerindeki jet-ski nedeniyle durmak zorunda kaldı.

15 DAKİKA BOYUNCA KALKAMADI

15 dakika boyunca kalkış gerçekleştiremeyen uçağın bir jet-ski eğlencesi nedeniyle vakit kaybettiği görüntüler, izleyenlere pes dedirtti.

O anlar kameraya böyle yansıdı...

Bodrum'da jet-skilerin eğlencesi, söndürme uçağına engel oldu VİDEO

