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    Bodrum'da jet-skilerin eğlencesi, söndürme uçağına engel oldu

    Bodrum'da bir otelin önünden su almak için alçalan yangın söndürme uçağı, deniz üzerindeki jet-ski nedeniyle durmak zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 16:15
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 16:25
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    Bodrum'da jet-skilerin eğlencesi, söndürme uçağına engel oldu

    Son 1 haftadır yangınlarla boğuşan Türkiye, bir yandan söndürme çalışmalarını zorlaştıraln vatandaşlarıyla da uğraşıyor.

    Son olarak Bodrum'da bir plajda çekilen görüntüler 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

    SÖNDÜRME UÇAĞI, JET-SKİ NEDENİYLE DURMAK ZORUNDA KALDI

    Bir otelin önünden su almak için alçalan yangın söndürme uçağı, deniz üzerindeki jet-ski nedeniyle durmak zorunda kaldı.

    15 DAKİKA BOYUNCA KALKAMADI

    15 dakika boyunca kalkış gerçekleştiremeyen uçağın bir jet-ski eğlencesi nedeniyle vakit kaybettiği görüntüler, izleyenlere pes dedirtti.

    O anlar kameraya böyle yansıdı...

    Bodrum'da jet-skilerin eğlencesi, söndürme uçağına engel oldu VİDEO

    Bodrum da jet-skilerin eğlencesi, söndürme uçağına engel oldu #1

    Bodrum da jet-skilerin eğlencesi, söndürme uçağına engel oldu #2

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