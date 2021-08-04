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- Bodrum'da jet-skilerin eğlencesi, söndürme uçağına engel oldu
Bodrum'da jet-skilerin eğlencesi, söndürme uçağına engel oldu
Bodrum'da bir otelin önünden su almak için alçalan yangın söndürme uçağı, deniz üzerindeki jet-ski nedeniyle durmak zorunda kaldı.
- Haber Merkezi
- 04.08.2021 - 16:15
- Güncelleme : 04.08.2021 - 16:25
Son 1 haftadır yangınlarla boğuşan Türkiye, bir yandan söndürme çalışmalarını zorlaştıraln vatandaşlarıyla da uğraşıyor.
Son olarak Bodrum'da bir plajda çekilen görüntüler 'bu kadar da olmaz' dedirtti.
SÖNDÜRME UÇAĞI, JET-SKİ NEDENİYLE DURMAK ZORUNDA KALDI
Bir otelin önünden su almak için alçalan yangın söndürme uçağı, deniz üzerindeki jet-ski nedeniyle durmak zorunda kaldı.
15 DAKİKA BOYUNCA KALKAMADI
15 dakika boyunca kalkış gerçekleştiremeyen uçağın bir jet-ski eğlencesi nedeniyle vakit kaybettiği görüntüler, izleyenlere pes dedirtti.
O anlar kameraya böyle yansıdı...
Bodrum'da jet-skilerin eğlencesi, söndürme uçağına engel oldu VİDEO