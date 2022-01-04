Bodrum'da kaçak yapılar yıkılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde son 3 ayda 167 yeni kaçak yapı tespit edilirken, ekiplerin yıkım mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Bodrum'da inşaat sezonunun başlaması, belediyeye yapılan ihbar ve şikayetleri de artırıyor.

İlçede, belediye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarlar da titizlikle takip ediliyor.

"KAÇAK YAPILAŞMA GİTTİKÇE ARTIYOR"

Belediye Başkanı Ahmet Aras, sadece son üç ayda 167 inşaatın kaçak ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendiğini belirterek "Bazı kesimlerde anlamsız bir şekilde imar affı beklentisi var ama bu beklentinin bir dayanağı yok. Bakanlıklarla yaptığımız görüşmeler de böyle bir beklentiyi doğrulayacak gelişme olmadığı ve olmayacağı yönünde. Ancak insanlar kaçak inşaat yapmayı sürdürüyor ve son dönemde bu kaçak yapılaşmada önemli oranda bir artış görülüyor." ifadelerini kullandı.

Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele devam ediyor

"İŞGALLERE ASLA MÜSAADE ETMİYORUZ"

Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin aktif bir şekilde denetimlerini sürdürdüğünü ifade eden Başkan Aras, "Çalışmalarımız kapsamında, doğanın korunmasının yanı sıra kamusal alanların işgaline de asla müsaade etmiyoruz. Bölgemizde yıkım kararları çıkan, kaçak ve izinsiz tüm uygulamalara hiçbir ayrım yapılmaksızın müdahale ediliyor." dedi.

3 AYDA 47 YAPI İÇİN YIKIM KARARI ÇIKTI

Son üç ay içinde yıkım kararı işlemi uygulanan yapı sayısının 47 olduğunu belirten belediye ekipleri, İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet, kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu ve kaçak hafriyat dökümü gibi Bodrum'un doğasına zarar verecek çalışmalara karşı mücadelesini sürdürüyor.