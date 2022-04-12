Bodrum'da kaçak yollar yapılmaya başlandı

Kaçak yapılarıyla sık sık konuşulan Bodrum'da, Hazine arazisinde yapılan yol açma çalışması belediyeyi harekete geçirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde her yıl ortaya çıkan kaçak yapılar yine gündemde...

Turizm cenneti olarak bilinen ilçe, imar mevzuatına uygun olmayan yapılar yüzünden beton yığınlarıyla dolup taşmaya başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, bölgede kaçak yapılara karşı büyük bir mücadele başlatırken buna rağmen yine kaçak girişimlerde bulunulmaya devam ediliyor.

Son olarak bölgede görülen kaçak konutlar bu kez ise yerini kaçak yollara bıraktı.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, Instagram hesabından Dereköy Mahallesi'nden bir görüntü paylaşarak inşaat alanlarına ilerlemek için yapılan kaçak yolları ve çalışmalar sonrasındaki tahribatı gözler önüne serdi.

"Bodrum'u yok etmeye çalışanların yeni eseri..."

Ahmet Aras, paylaşımına şu notu ekledi:

"Değerli Bodrumlular, günaydın. Bu sabah sizlerle paylaştığım bu fotoğraf, altında Bodrum’u Bodrum yapanların yattığı toprakların üstünde, Bodrum’u yok etmek için yaşayanların yeni bir eseri.





"Yol açmaya kalkabilecek kadar gözleri dönmüş"

Dereköy Mahallemizdeki Hazine arazilerine iş makineleriyle girerek, kaçak inşaat yapacakları yerlere doğru yollar açmaya kalkabilecek kadar gözü dönmüş olanlara karşı gece gündüz verdiğimiz mücadeleye rağmen 650 milyon metrekare büyüklüğündeki Bodrum Yarımadası'nın her yerinde aynı anda bulunmamız imkansız olduğu için bazen, bu vicdansız girişimleri tahribat oluştuktan sonra fark edebiliyoruz ve bundan büyük bir üzüntü duyuyoruz.

"Para uğruna kanunları yok sayıyorlar"

Para uğruna kanunları yok sayarak Bodrum’un doğasını, huzurunu yok etmeye kalkanlara karşı verdiğimiz mücadele kesintisiz olarak devam edecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Bakanlık mücadelesini sürdürüyor

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığınca başlatılan mücadele kapsamında 3 bine yakın denetçi görev yapıyor.

Titiz çalışmalarla tespit edilen bina, duvar, iskele gibi yapılardan oluşan kaçak yapılar tek tek yıkılarak kullanılamaz hale getiriliyor.