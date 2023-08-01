Bodrum’da lahmacun fiyatları: 600 liraya satılıyor Her tatil döneminde olduğu gibi bu yıl da Bodrum'daki lahmacun fiyatları merak ediliyor. Gazeteci Adem Demir, Ensonhaber yayınında fiyatları açıkladı. İşte merak edilen fiyatlar...

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Havalar ısındı, deniz sezonu tüm hızıyla sürüyor.

Tatil planları sürerken Bodrum'un ünlü plajlarının da fiyatlar cep yakıyor.

Her yazın klişesi haline gelen Bodrum’daki lahmacun fiyatları, ise bu sene de gündemden düşmedi.

600 liraya lahmacun

Diğer şehirlerde yerinde 20-30 TL olan lahmacun, sosyetenin uğrak adresi Bodrum'da 400- 600 lira arasında satılıyor.

Buna rağmen ürün yok satabiliyor

Bodrum'dan canlı yayın

Tatilin en çok merak edilen yerlerinden birisi olan Bodrum'dan son gelişmeler Ensonhaber'de değerlendirildi.

Magazin gazetecisi Adem Demir son durumu canlı yayınla 'Gündem Özel' programında değerlendirdi.

Demir'in gündemin yaz sezonun klişesi haline gelen lahmacun fiyatları vardı.

Lahmacun 600 lira

Demir, Bodrum'da 190 liradan 600 liraya kadar lahmacun satışı yapıldığını söyledi.

"İnsanlar fiyatları umursamıyor"

Adem Demir'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Bu yılın en çok konuşulan fiyatlarında lahmacun birinci sırada geliyor. 600 liraya da lahmacun var 190 liraya da var. Burada 60 liralara su bile içemezsiniz. Geçen günlerde bir su, bir çay bir de sütü kahve içtim 489 lira para ödedim. Mekanlar kendi fiyatlarını kendi belirliyor. İnsanlar fiyatları umursamıyor. Fiyatları yüksek mekanlar full dolu.

"Ünlüler köyleri tercih ediyor"