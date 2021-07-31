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    Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda yangın

    Yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangın için ekipler harekete geçti.
    • İHA
    • 31.07.2021 - 13:43
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 13:56
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    Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda yangın

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.

    Yangın, Kumbahçe Mahallesi'nin yukarı kısmında evlere yakın bir bölgede başladı.

    MÜDAHALE SÜRÜYOR

    Kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayılırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Hava ve arazi şartlarının olumsuz olduğu bölgede yangın hızla yayılıyor.

    Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda yangın VİDEO

    Bodrum da makilik ve ormanlık alanda yangın #1

    Bodrum da makilik ve ormanlık alanda yangın #2

    Bodrum da makilik ve ormanlık alanda yangın #3

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