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    Bodrum'da orman yangını meydana geldi

    Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.
    • DHA
    • 21.08.2020 - 19:04
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    Bodrum'da orman yangını meydana geldi

    Muğla'da Bodrum'un kırsal Mazı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

    Alevleri görenler, itfaiye ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı.

    ALEVLER 1 SAAT İÇİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 söndürme helikopteri, 8 arazöz ve çok sayıda itfaiye aracı ve orman işçisi sevk edildi.

    Zamanında müdahale ile alevlerin önü kesildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

    Bodrum da orman yangını meydana geldi #1

    Bodrum da orman yangını meydana geldi #2

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