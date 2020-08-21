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Bodrum'da orman yangını meydana geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.
- DHA
- 21.08.2020 - 19:04
Muğla'da Bodrum'un kırsal Mazı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevleri görenler, itfaiye ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı.
ALEVLER 1 SAAT İÇİNDE KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 söndürme helikopteri, 8 arazöz ve çok sayıda itfaiye aracı ve orman işçisi sevk edildi.
Zamanında müdahale ile alevlerin önü kesildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.