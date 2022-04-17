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    Bodrum'da ormanlık alanda yangın çıktı

    Bodrum'da ormanlık alanda yangın çıktı

    Bodrum'da ormanlık ve makilik yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
    • DHA
    • 17.04.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 09:15
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    Geçtiğimiz yaz aylarını orman yangınları ile atlatan Muğla'da havaların ısınması ile birlikte tekrar yangınlar çıkmaya başladı.

    Muğla'nın Bodrum ilçesi Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi mevkiinde saat 05.00 sıralarında orman ve makilik yangını çıktı.

    Yangına müdahale ediliyor

    Rüzgarın etkisiyle alevler büyümeye başladı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve gönüllü sivil toplum kuruluşu ekibi sevk edildi.

    Polis ekiplerince yangın bölgesinin girişi araç trafiğine kapatıldı.

    Arazi müdahaleye engel oluyor

    Rüzgarın da etkisiyle yangın Dereköy mevkiine kadar ilerledi.

    Bölgede yer yer bölgesel hafif yağmur etkili olurken, arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle, ekiplerin yangına mudahalesi güçlükle sürüyor.

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