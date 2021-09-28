Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı

Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı

Bodrum'daki otluk ve makilik alanda başlayan yangına ekipler yoğun çaba ile müdahalelerini sürdürüyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bilinmeyen bir nedenle yangın gerçekleşti.

Akyarlar Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında otluk ve makilik alanda yangın çıktı.

Yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 10 arazöz ve bir dozer sevk etti.

Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı VİDEO