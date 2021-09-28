Euro
10.3272
0.08%
Dolar
8.8179
0.01%
Altın
496.42
-0.53%
Borsa
1.392
0.51%
Bitcoin
379.388
-2.02%
EXEN Coin
20.00
-7.96%
18ºC
İstanbul
Açık 18 C

    Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı

    Bodrum'daki otluk ve makilik alanda başlayan yangına ekipler yoğun çaba ile müdahalelerini sürdürüyor.
    • İHA
    • 28.09.2021 - 00:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde bilinmeyen bir nedenle yangın gerçekleşti.

    Akyarlar Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında otluk ve makilik alanda yangın çıktı.

    Yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 10 arazöz ve bir dozer sevk etti.

    Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı VİDEO

    Bodrum da otluk ve makilik alanda yangın çıktı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir