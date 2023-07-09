Bodrum'da otluk yangını: 5 hektar alan yandı
DHA

Muğla'nın ilçesine bağlı Gürece Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki otlukta çıktı.

Rüzgarın da etkisi ile alevler, kısa sürede büyüdü.

Ekipler sevk edildi

İhbarla bölgeye 10 itfaiye, 3 arazöz ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

2 saat sonra söndürüldü

Çevredekilerin de panik yaşadığı yangın, ekiplerin 2 saat müdahalesi ile söndürüldü.

Bodrum'da otluk yangını: 5 hektar alan yandı

5 hektar alan zarar gördü

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 5 hektar alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.