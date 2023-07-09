Bodrum'da otluk yangını: 5 hektar alan yandı

DHA
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gürece Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki otlukta yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisi ile alevler, kısa sürede büyüdü.
Ekipler sevk edildi
İhbarla bölgeye 10 itfaiye, 3 arazöz ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
2 saat sonra söndürüldü
Çevredekilerin de panik yaşadığı yangın, ekiplerin 2 saat müdahalesi ile söndürüldü.
5 hektar alan zarar gördü
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 5 hektar alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.