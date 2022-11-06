Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte araç sürücüleri zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Akşam saatlerinden itibaren Bodrum'da kuvvetli sağanak etkisini gösterdi.

Sağanakla birlikte vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Su birikintileri oluştu: Sürücüler zor anlar yaşadı

Bitez, Gümbet ve kent merkezi başta olmak üzere sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri meydana geldi.

Öte yandan, yağışla birlikte çakan şimşekler Bodrum semalarını aydınlattı.

DHA'nın aktardığına göre yağmurun gece saatlerinden itibaren etkisini azaltması beklenirken; belediyenin de teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

Bodrum'da sağanak sonrası cadde ve sokaklar suyla doldu VİDEO