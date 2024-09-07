Bodrum'da sarı yaz: Oteller yüzde 90 doldu Türkiye'nin dünya markası tatil beldesi Bodrum'a 8 ay içerisinde kruvaziyerler ve hava yolu dış uçuşlarla 816 binin üzerinde yabancı turist geldi.

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DHA

Türkiye, 2023 turizmde 60 milyon turist 60 milyon dolar hedefi için çalışıyor...

Eylül ayına girilmesine rağmen dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, turizm hareketliliği sürüyor.

Turizmin incisi Bodrum'da hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı 26 derecelerde seyrediyor.

8 AYDA 816 BİN TURİST GELDİ

Kente son 8 ay içerisinde kruvaziyerler ve hava yolu dış uçuşlarla 816 binin üzerinde yabancı turist gelirken, bu sayının diğer gümrük kapılarındaki verilerin açıklanması ile 1 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.

BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Deniz ve hava yoluyla 816 binin üzerinde yabancı turist geldi.

Geçtiğimiz yıla göre yüzde 8'e yakın bir artış gözlemlendi. Gümrük kapılarıyla ilgili veriler henüz açıklanmadı. O verilerle birlikte bu rakamın 1 milyonun üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.

'HAREKETLİLİĞİ SÜRDÜRMEK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ'

Bodrum'a en çok turistin İngiltere'den geldiğini ve en uzun süreli konaklamayı İngilizlerin yaptığını söyleyen Dengiz, "Bodrum'a gelen yabancı turistler içerisinde İngiltere, ilk sırada yerini korudu; onu Rusya, Polonya ve Almanya takip etti. Bodrum'da ortalama 6 günlük konaklama süresiyle İngiltere yine başı çekmektedir. Turistlerin günlük kişi başı 90 doların üzerinde bir harcama yaptıklarını düşünüyoruz.

Temmuz- ağustos arasında yoğun bir sezon geçirdik. İngiltere'den uçuşların 12 Kasım'a kadar uzatılma kararı alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özverili çalışması ve BODER'in işi takip etmesiyle çok iyi bir gelişme oldu. Kış döneminde ise haftada 2 gün uçuş ile İngiltere'den Bodrum'a turizm hareketliliğini sürdürmek için çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.

'SEGMENTLERE AYIRDIĞIMIZ ZAMAN OTELLER FARKLILIK GÖSTERİYOR'

Bodrum'da sarı yaz dönemi ile turizm hareketliliğinin devam ettiğini söyleyen Dengiz, "Sezon bitmedi, tatilcilerin gizli şifresi olan kıştan son kaçış noktası olan sarı yaz dönemi başlıyor. 15 Eylül-15 Ekim arasında son bir periyot var. Güzel bir sarı yaz yaşayacağımızı düşünüyoruz.

Okullar da açıldıktan sonra evli çiftler, emekliler ve gençler de bu dönemde tatil yapma imkanı sağlayacaklar. Fiyatlar da oldukça uygun duruma geldi. Her dönemin bir fiyatı vardır. Bu dönemde oda, kahvaltı kişi başı fiyatlar 850 liradan başlıyor. A-B-C diye segmentlere ayırdığımız zaman oteller farklılık gösteriyor.

OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 90

C segment bir otel 850, B klasman bir otel yine oda, kahvaltı kişi başı 1500, A segmentine baktığımız zaman 2 bin 500'e çıkacaktır. Sarı yaz erken başladı, 5 Eylül itibarıyla başladı diyebiliriz. Eylül ayı içerisinde otellerde yüzde 90'nın üzerinde bir doluluk olacak gibi.

Misafirlerimizin son avantajları değerlendireceklerini düşünüyoruz. Herkese hitap eden, her bütçeye uygun tatil avantajları sunacağız. Yakın zamanda Bodrum Yarı Maratonu, Bodrum Cup ve motor festivali var. Onların da verdiği bir hareketlilik olacaktır. Konserler de devam edecek, sezon bitmemiş oluyor" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)