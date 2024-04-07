Bodrum'da sezonun ilk kruvaziyer gemisi demir attı Yabancı turistlerin gözde tatil beldelerinden biri olan Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyer gemisi Silver Spirit sabah saatlerinde karaya yanaşarak demir attı. Geminin bu gece Rodos'a hareket edeceği belirtildi.

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DHA

Türkiye, yaz tatili için gelen yabancı turistleri ağrılamaya devam ediyor.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’a sezonun ilk yolcu gemisi ‘Silver Spirit’ sabah saatlerinde Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi’ne demir attı.

212 metrelik gemi Bodrum'da

Bahama bayraklı 212 metre uzunluğundaki Silver Spirit saat 07.45’te İstanbul’dan geldi.

Bodrum’a ayak basan yabancı turistler bando eşliğinde Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından karşılandı.

475 yolcu ziyaretlerini gerçekleştirdi

Gemide ağırlıklı olarak ABD’li ve İngiliz olmak üzere 475 yolcu ve 410 mürettebat bulunuyor.

Gemiden inen turistler Bodrum Çarşısı'nda alışveriş yaparken, ilçenin tarihi noktalarını ziyaret etti.

Yolcu gemisinin bugün saat 23.00’da Rodos’a hareket edeceği belirtildi.

Feribotlar 130 bin yolcuya hizmet verecek

Öte yandan, bu yıl Bodrum’a 97 yolcu gemisiyle 100 binin üzerinde yabancı turistin gelmesi beklenirken, Kos ve Rodos adalarına yapılacak feribot seferleri ile de 130 bin civarında yolcuya hizmet vermesi hedefleniyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)