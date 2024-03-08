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Bodrum'da sokaklar ve caddeler yine göle döndü

Bodrum'da sokaklar ve caddeler yine göle döndü Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı.