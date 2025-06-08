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Haber Merkezi

Bodrum, su sorunlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Yıllardır CHP'li belediye tarafından yönetilen Bodrum'da hem su sorunu hem de yol sorunu bitmiyor.

Bu kez Bitez Mahallesi’nde, Bergamut Caddesi üzerinde ana isale hattı patladı.

TANKER ÇUKURA DÜŞTÜ

Patlamanın etkisiyle asfalt çöktü, caddeden geçen bir tanker oluşan çukura düştü.

Tonlarca suyun boşa aktığı olayda, cadde adeta göle döndü. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri yönlendirildi.

YOL ONARIM ÇALIŞMASI TRAFİĞİ DE KİLİTLEDİ

Tanker vinç yardımıyla çıkarılırken yol, onarım çalışmaları süresince araç trafiğine kapatıldı.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Vatandaşlar ise Bodrum'da yaşanan sorunlara isyan ediyor. Su, yol ve çöp sorunları, gözde tatil destinasyonlarından birisi olan Bodrum'u kötü gösteriyor.