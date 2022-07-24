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    Bodrum'da turistler, sıcak havanın tadını çıkardı

    Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yoğunluk yaşanan kentte, yerli ve yabancı turistler, güneşli havanın tadını çıkarıp denizde serinledi.
    • 24.07.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 15:28
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    Bodrum'da turistler, sıcak havanın tadını çıkardı

    Türkiye'nın en önemli tatil bölgelerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesi, turist akınına uğradı.

    Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü Bodrum'da, yerli ve yabancı turistler, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

    Kimi güneşlendi kimi de denize girdi

    Gümbet plajında, bazı turistler denize girerek serinlerken bazıları da güneşlenip kitap okudu.

    Diğer sahiller de doldu

    DHA'nın haberine göre; Gümbet'in yanı sıra Bitez, Ortakent, Gümüşlük, Kumbahçe, Yalıkavak, Göltürkbükü bölgelerinde de yoğunluk gözlendi.

    Bodrum'da turistler, sıcak havanın tadını çıkardı

    Bodrum da turistler, sıcak havanın tadını çıkardı #1

    Bodrum da turistler, sıcak havanın tadını çıkardı #2

    Bodrum da turistler, sıcak havanın tadını çıkardı #3

    Bodrum da turistler, sıcak havanın tadını çıkardı #4

    Bodrum da turistler, sıcak havanın tadını çıkardı #5

    Bodrum da turistler, sıcak havanın tadını çıkardı #6

    Bodrum da turistler, sıcak havanın tadını çıkardı #7

    Bodrum da turistler, sıcak havanın tadını çıkardı #8

    Bodrum da turistler, sıcak havanın tadını çıkardı #9


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