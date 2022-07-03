Bodrum'da vatandaşların belediyeye su isyanı

Muğla'nın Bodrum ilçesinin kırsal Yakaköy Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde su kesintileri nedeniyle mağdur olanlar, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, turizm sezonunun başlaması ve okulların kapanmasıyla ilçe nüfusu artarken bazı sorunları da beraberinde getirdi.

İlçenin 2 bin 775 nüfuslu Yakaköy Mahallesi'nin üst kesimlerindeki yaklaşık 100 hanenin bulunduğu bölgede 10 gündür su kesintileri yaşanıyor.

Kuyu ya da tankerle ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar

Çamaşır, bulaşık, temizlik gibi gündelik ihtiyaçlarını bölgedeki su kuyusundan ya da tankerlerle su alarak karşılamaya çalışan vatandaşlar, yetkililerden bir an önce sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

"İhtiyaçlarımızı gideremiyoruz"

10 gündür yaşanan kesinti nedeniyle mağdur olduklarını belirten Hatice Işık, "Bulaşık ve çamaşır yıkayamıyoruz. Tuvalete giremiyoruz, ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Su gelse bile çok seyrek akıyor. Bu nedenle çamaşır makinem bozuldu. Nereye başvurduysak sorunumuza çözüm bulunmadı. Yetkililer, 'Çalışma yapılıyor. Tankerlerle su takviyesi yapıyoruz' diyorlar. Ancak, tankerler bize gelmiyor" dedi.

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"Aşağıdaki kesimlerde akıyor ama biz haftalarca susuz kalıyoruz"

Mahalleye yaklaşık 150 metre mesafedeki evlerde suların aktığını belirten Ömer Aksunlu da "Burada 100 hane var. Suyumuz geliyor, bazen hiç gelmiyor. Su hep aşağı kesimlerde akıyor ama biz burada haftalarca susuz kalıyoruz" diye konuştu.

"Taşıma su ile hiçbir şey çözülmüyor"

Sernur Tekin ise "Kuyudan su çekip ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Çamaşırlarımızı elimizle yıkamak zorunda kalıyoruz. Taşıma suyu ile hiçbir şey çözülmüyor. Bu sorun bir an önce çözüme kavuşsun" ifadesini kullandı.

"Sorunumuz 1 senedir devam ediyor"

DHA'nın aktardığına göre Bodrum'un yerlisi olduğunu belirten Tayfun Işık da "Mahallemizin deposu 200 ton kapasiteli. Yetkililerle konuştuğumuzda şehir şebekesinden depoya su bastıklarını söylüyorlar. Su tüketiminin çok olması ve yukarı kesimlere su çıkmaması nedeniyle yerleşim aşağılara kaydı. Kot farkı olduğundan üst kesimlere su çıkmıyor. Sorunumuz aslında 1 senedir devam ediyor. 5 aydır tankerler mahallemize su getiriyor. O tankerlerin yaktığı yakıtla buraya bir depo daha yapılır, sorun çözülürdü. Sorunumuzu çözmek için her yere müracaat ediyoruz" dedi.