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Bodrum'da yağış sonrası denizin rengi kahverengiye döndü

Bodrum'da yağış sonrası denizin rengi kahverengiye döndü Dün yaşanan sağanağın ardından su debisi yükselen derelerden gelen atıklar Bitez Barajı'nda ve sahilde kirliliğe neden oldu.