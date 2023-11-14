AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısında bulunduğu Muğla'da, olumsuzluklar peş peşe yaşandı.
Bodrum ilçesinde dün sağanak yağmur etkili oldu.
Kısa sürede kentte olumsuzluklara yol açan yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.
Atıklar denize sürüklendi
Öte yandan şiddetli yağışla debisi yükselen derelerden akan sular denize ulaştı.
Yağmur sularıyla gelen yoğun atıklar da denize ve Bitez Barajı'na sürüklendi.
Baraj kirlendi, denizin rengi kahverengi oldu
Arasında çöp konteynerlerinin de olduğu binlerce atık, Bitez Sahili'nde ve barajda kirliliğe neden oldu.
Bölgenin temizlenmesi için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.
Öte yandan denizin rengi de kahverengiye dönüştü.
Denizdeki görüntü drone ile havadan görüntülendi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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