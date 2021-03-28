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    Bodrum’da yasağa rağmen denize girip, balık tuttular

    Kısıtlamaya aldırış etmeyen bazı Bodrumlular, koylara gitti.
    • İHA
    • 28.03.2021 - 17:57
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    Bodrum’da yasağa rağmen denize girip, balık tuttular

    Tüm yurtta olduğu gibi Bodrum’da da sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar büyük ölçüde uydu.

    Bazı yerli ve yabancı turistler ise 23 derece hava sıcaklığını fırsat bilip bomboş sahillerde denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.

    YASAĞA RAĞMEN KOYLARDA YÜZDÜLER

    Bodrum’un özellikle, İçmeler, Torba sahillerindeki ıssız koylarda ise vatandaşların denize girdiği, balık tuttuğu görüldü.

    Gözden uzak noktalarda denize giren vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanan 3 bin 150 lira cezayı göze alarak kısıtlamaya aldırış etmedi.

    Bodrum’da 3 bin 150 lira cezayı göze alıp denize girdiler

    Bodrum’da yasağa rağmen denize girip, balık tuttular #1

    Bodrum’da yasağa rağmen denize girip, balık tuttular #2

    Bodrum’da yasağa rağmen denize girip, balık tuttular #3

    Bodrum’da yasağa rağmen denize girip, balık tuttular #4

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