Bodrum'da, yeme-içme fiyatları cep yakıyor

Yaz sezonuna girilmesiyle birlikte Bodrum'da fiyatlar da tavan yaptı. Fahiş adisyon bedellerini sosyal medya hesaplarından paylaşanlar isyan ediyor.

Koronavirüs tedbirleri sonrası normalleşmeye geçilmesi ile birlikte turizmde hareketlilik yaşanıyor.

Başta sosyetenin olmak üzere en çok tercih edilen gözde tatil beldesi Bodrum'da, yeme-içme fiyatları yine el yakıyor.

Her bütçeye göre eğlence bulunan tatil beldesinde bu yıl işletmeler, pandeminin acısını fiyatlara yansıttı.

SU 40 LİRA

Her yaz tatilcilere uygulanan fiyat listesiyle tartışılan Bodrum'da, cep yakan adisyonlar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Mekanlarda sandviçler 140 liradan, Türk kahvesi 80 liradan su da 40 liradan satılırken, diğer ürünleri de almak isteyenler anormal rakamlar ödedi.