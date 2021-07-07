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    Bodrum'da, yeme-içme fiyatları cep yakıyor

    Bodrum'da, yeme-içme fiyatları cep yakıyor

    Yaz sezonuna girilmesiyle birlikte Bodrum'da fiyatlar da tavan yaptı. Fahiş adisyon bedellerini sosyal medya hesaplarından paylaşanlar isyan ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 10:31
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    Koronavirüs tedbirleri sonrası normalleşmeye geçilmesi ile birlikte turizmde hareketlilik yaşanıyor.

    Başta sosyetenin olmak üzere en çok tercih edilen gözde tatil beldesi Bodrum'da,  yeme-içme fiyatları yine el yakıyor.

    Her bütçeye göre eğlence bulunan tatil beldesinde bu yıl işletmeler, pandeminin acısını fiyatlara yansıttı.

    SU 40 LİRA

    Her yaz tatilcilere uygulanan fiyat listesiyle tartışılan Bodrum'da,  cep yakan adisyonlar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

    Mekanlarda  sandviçler 140 liradan, Türk kahvesi 80 liradan su da 40 liradan satılırken, diğer ürünleri de almak isteyenler anormal rakamlar ödedi.

    Bodrum da, yeme-içme fiyatları cep yakıyor #1

    Bodrum da, yeme-içme fiyatları cep yakıyor #2

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