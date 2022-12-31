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    Bodrum'da yılbaşı hareketliliği

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yılbaşına saatler kala trafik yoğunluğu artarken, son 24 saat içerisinde kente 15 bin aracın giriş yaptığı bildirildi.
    • 31.12.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 16:06
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    Bodrum'da yılbaşı hareketliliği

    Önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'da yılbaşına saatler kala trafikte hareketlilik başladı.

    Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güvercinlik Uygulama noktasında denetimlerde bulundu.

    Yılbaşını Bodrum'da geçirmek isteyenler uyarıldı

    Narkotik köpeği 'Efor' ile araçlarda arama yapan ekipler, sürücüleri de trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

    Bodrum'a son 24 saat içerisinde 15 bin aracın giriş yapıldığı bildirildi. Gümbet başta olmak üzere Turgutreis istikametine yer yer trafik yoğunluğu yaşandı.

    Bodrum'da yılbaşı hareketliliği VİDEO

    450 personel sabaha kadar görev yapacak

    Öte yandan, Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen yılbaşı konserleri kapsamında 22.30'da Teoman, Belediye Meydanı'nda sahne alacak.

    DHA'nın aktardığına göre kent genelinde jandarma, emniyet ve sahil güvenlik olmak üzere 450 personelin sabaha kadar görev yapacağı bildirildi.

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