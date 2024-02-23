Bodrum'da yine isale hattı patladı CHP'li belediyenin yönettiği Bodrum'da bir kez daha ana isale hattı patladı. Bölgede bulunan bir evi su basarken yolda çukur oluştu.

DHA

Turizm denince akla ilk gelen bölgelerimizden biri olan Bodrum'da, altyapı sorunu ilçe halkının kaderi haline geldi.

Uzun yıllardır CHP'li belediye başkanları yönetilen Bodrum'da, temizlik ve altyapı ile ilgili sorunlar bir türlü çözülemedi.

Zaman zaman su sorununun yaşandığı turizm bölgesinde ise en kronikleşen sorunlardan biri ise isale hattı patlamaları.

Bodrum bildiğimiz gibi: Yine isale hattı patladı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala Bodrum'un kronikleşen sorunu bir kez daha gün yüzüne çıktı.

İlçede bulunan Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerindeki ana isale hattı, saat 04.00 sıralarında patladı.

Asfalt çöktü, yolda büyük çukur oluştu

Patlamanın ardından asfalt çöktü, yolda büyük çukur oluştu.

Patlaktan akan su, Kargı Caddesi üzerindeki bir sitede bahçıvanların kaldığı lojmanı bastı.

Eşyalar kullanılamaz hale gelirken, evin içi ve bahçe alanı çamur yığınına döndü.

Çamur yığınına döndü

İhbarın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, patlağın olduğu noktada çalışma başlattı. Yol kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

Bölgede su kesintilerinin yaşanacağı bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)