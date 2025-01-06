Bodrum'da yine isale hattı patladı: Aracıyla çukura düştü

İHA

Önemli turizm bölgelerinden olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde yine aynı manzara...

Bodrum'da bir türlü çözülemeyen isale hattı sorunu yine patlak verdi.

Öğle saatlerinde Yahşi Mahallesi Ercan Yangöz Caddesi'nde isale hattı patladı.

İSALE HATTI YİNE PATLADI: OTOMOBİL ÇUKURA DÜŞTÜ

Asfaltın yarıldığı yoldan geçen Aysel Üstünel idaresindeki otomobil, çukura girdi.

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, Aysel Üstünel'i otomobilden çıkardı.

Patlaktan akan sular, bölgedeki restoran ve evlerin bahçelerini bastı. İhbarın ardından olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi.

"ALTYAPIMIZ EKSİK, İNSAN CANIMIZ BU KADAR UCUZ"

Yol, ekiplerce trafiğe kapatıldı. Otomobilin kaldırılması ve patlağın tamiri için çalışma başlatılacak.

Sürücü Aysel Üstünel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Altyapımız eksik, insan canımız bu kadar ucuz. O panik anında bir kriz geçirebilirdim. Arabada yalnızdım. Beni camdan kollarımdan çekip aldılar. Allah'tan yalnızdım, yanımda torunum olabilirdi, ne yapardım?" dedi.

"SÜREKLİ TEKRARLANAN BİR OLAY"

Bahçesini su basan Sibel Arslan ise, "Bu sürekli tekrarlanan bir olay, ilk değil. Sadece burası değil birkaç ev de zarar görüyor. Şu anda içerisi bataklık gibi. Umarım yetkililer ilgilenir ve bahçenin temizliğinde de yardımcı olurlar. Çünkü tek başımıza bunu yapmamız mümkün değil." diye konuştu.