Bodrum’da yoğun bakım yatak sayısı endişelendiriyor

Akın akın Bodrum’a giden tatilcilerin koronavirüs vaka sayısını artırmasından endişe ediliyor. Yoğun bakım yatak sayısının 30 olduğu ilçe, şimdiden tıklım tıklım doldu.

Türkiye, 17 günlük kapanmaya gitti, valizini alan tatil beldelerine koştu.

Ege ve Akdeniz kıyılarında sadece muaf olan turistlere izin verilmesi bile, kapanmadan kaçanları durduramadı.

Sadece iki günde Bodrum’a 500 bin aracın girdiği belirtildi.

YOĞUN BAKIM YATAK SAYISI 30

İlçede trafik yoğunluğu bir kenara, neredeyse adım atacak yer kalkmadı. Ancak sadece endişelendiren bu görüntüler de değil…

Koronavirüs vakalarının az olduğu ilçede, yoğun bakım yatak sayısı 30. Bu rakam tatil beldesine akın edenleri değil, belediyeyi ve sağlıkçıları tedirgin ediyor.

Her ne kadar ilçeye girişte kontroller detaylı olarak yapılsa da, 17 günün sonunda vaka sayısının artacağı öngürülüyor.

Bodrum'da tam kapanma öncesi trafik yoğunluğu VİDEO