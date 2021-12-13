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    Bodrum'daki gençler karada sörf yaptı

    Bir grup gencin, kaykaylarına taktıkları yelkenlerle karada sörf yapmaları çevredekilerin ilgisini çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise büyük beğeni topladı.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 12:19
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 12:38
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    Bodrum'daki gençler karada sörf yaptı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan gençler, fırtınanın etkisiyle karada sörf yaptı.

    Kaydedilen görüntülerin belediye tarafından da yayınlanmasıyla video bir anda tıklanma rekorları kırdı.

    BU SEFER KARADA SÖRF

    Hem karada hem de denizde sörf yapan gençler, fırtınanın tadını çıkardı.

    "YURT DIŞINDA DENENMİŞTİ TÜRKİYE'DE NEDEN OLMASIN"

    Karada sörf yapan Yahya Küpeli, sörf hocası Poyraz Sinan Sarı’nın gayretleriyle karada sörf yapmaya başladıklarını ifade ederek, "Daha önce bunu yurt dışında denemişlerdi, biz de Türkiye’de neden olmasın diye düşündük. Çok güzel bir şey karada sörf yapmak." dedi.

    Bodrum daki gençler karada sörf yaptı #1

    Bodrum daki gençler karada sörf yaptı #2

    Bodrum daki gençler karada sörf yaptı #3

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