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    Bodrum'daki şehit polisin şüphelileri, adliyeye sevk edildi

    26 yaşındaki polis memuru Ercan Yangöz'ün şehit olduğu çatışmaya yönelik gözaltına alınan 3'ü kadın 19 şüpheli adliyeye sevk edilirken, polisler yakalarına meslektaşlarının fotoğrafını taktı.
    • DHA
    • 20.06.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 14:56
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    Bodrum'daki şehit polisin şüphelileri, adliyeye sevk edildi

    Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı.

    Operasyon için harekete geçen ekipler, motosikletler ile şüphelilerin içerisinde olduğu otomobili takibe aldı.

    Otomobilin içesinden silahlar ile ateş açılması sonucu Bodrum KOM Grup Amirliği'nde görevli 2 polis memuru yaralandı.

    AÇILAN ATEŞTE POLİSLER YARALANDI

    İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polislerden durumu ağır olan 26 yaşındaki Ercan Yangöz özel bir hastaneye, Abdülkadir Doğan (30) ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bodrum daki şehit polisin şüphelileri, adliyeye sevk edildi #1

    ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

    Doktorların müdahalesine rağmen bekar, 6 yıllık polis memuru Yangöz şehit oldu. Hayati tehlikesi bulunmayan Doğan'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. 4 şüpheli olay yerinde, otomobille kaçan 2 kişi de Aydın'ın Söke İlçesi Muradiye Kavşağı'nda gözaltına alındı.

    Bodrum daki şehit polisin şüphelileri, adliyeye sevk edildi #2

    KATİLİ ÇAKAL LAKAPLI KİŞİ ÇIKTI

    Şehit Ercan Yangöz'ün cenazesi ise, düzenlenen törenin ardından Denizli'nin Buldan ilçe mezarlığına götürülüp, gözyaşları arasında toprağa verildi. Yangöz'ü şehit edenin 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan olduğu öğrenildi.

    Bodrum daki şehit polisin şüphelileri, adliyeye sevk edildi #3

    Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden zanlının, silah kaçakçılığı ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu ifade edildi. Özturan'ın çatışmadan saatler önce Bodrum'un Gümüşlük mahallesindeki bir restoranda arkadaşlarıyla oturduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.

    Bodrum daki şehit polisin şüphelileri, adliyeye sevk edildi #4

    POLİSLERİN YAKASINDAKİ VESİKALIKLAR DİKKAT ÇEKTİ

    Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Şube Müdürlükleri ekipleri, çatışmaya giren ve gözaltına alınan 6 şüpheli ile bağlantıları olduğu değerlendirilen 13 kişiyi daha gözaltına aldı. Muğla Emniyeti'nde işlemleri tamamlanan 3'ü kadın 19 şüpheli, bugün Bodrum adliyesine sevk edildi.

    Polislerin bu sırada yakalarına, şehit polis Yangöz'ün vesikalık fotoğrafını asmaları dikkati çekti.

    Bodrum daki şehit polisin şüphelileri, adliyeye sevk edildi #5

    POLİSİ HASMI SANDIĞINI SÖYLEDİ

    Polis, Yangöz'ü şehit eden Özturan'a çelik yelek giydirildiği görülürken, zanlının polisteki sözlü ifadesinde, ateş ettiği kişinin polis olduğunu bilmediğini, kendisini öldürmek isteyen hasımları sandığını söylediği öğrenildi.

    Bodrum daki şehit polisin şüphelileri, adliyeye sevk edildi #6

    Bodrum daki şehit polisin şüphelileri, adliyeye sevk edildi #7

    Bodrum daki şehit polisin şüphelileri, adliyeye sevk edildi #8

    Bodrum daki şehit polisin şüphelileri, adliyeye sevk edildi #9

    Bodrum daki şehit polisin şüphelileri, adliyeye sevk edildi #10

    Bodrum daki şehit polisin şüphelileri, adliyeye sevk edildi #11

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