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    Bodrum'daki turistlerin köpük partisi eğlencesi

    Otellerin yüzde 90 doluluk orana ulaştığı kente gelen yerli ve yabancı turistler, gece eğlencelerinin yanı sıra gündüz yapılan köpük partileriyle birlikte, eğlenceyi doruğa çıkarıyor.
    • 13.08.2022 - 20:34
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    Bodrum'daki turistlerin köpük partisi eğlencesi

    Her yıl olduğu gibi bu sene de de yerli ve yabancı turistler, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine tatil yapmak için akın etti.

    Tatilcilerin tercih ettiği popüler yerler arasında Muğla da yer alıyor.

    Turizmin en gözde yerlerinden biri olan ve gece eğlenceleriyle dünyaca tanınan Bodrum, gündüzleri düzenledikleri partilerle de yerli yabancı turistleri doyasıya eğlendiriyor.

    Köpük partisi yaparak eğleniyorlar

    Bazı oteller konser düzenlerken bazı oteller ise köpük partileriyle eğlenceyi doruğa çıkarıyor.

    Yerli ve yabancı turistlere sınırsız eğlence imkanı sunan bir otel ise havuz başında düzenlediği köpük partisiyle, gece eğlencelerini gündüze taşıdı.

    Havuza giren turistler, köpük partisinde kendilerini müziğin ritmine kaptırarak doyasıya eğlendi.

    Otellerdeki doluluk yüzde 90

    İHA'nın haberine göre; öte yandan, Bodrum otelleri yüzde 90 doluluk oranlarını yakaladığı öğrenildi.

    Bodrum daki turistlerin köpük partisi eğlencesi #1

    Bodrum daki turistlerin köpük partisi eğlencesi #2

    Bodrum daki turistlerin köpük partisi eğlencesi #3

    Bodrum daki turistlerin köpük partisi eğlencesi #4

    Bodrum daki turistlerin köpük partisi eğlencesi #5

    Bodrum daki turistlerin köpük partisi eğlencesi #6

    Bodrum daki turistlerin köpük partisi eğlencesi #7

    Bodrum daki turistlerin köpük partisi eğlencesi #8

    Bodrum daki turistlerin köpük partisi eğlencesi #9


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