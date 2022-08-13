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- Bodrum'daki turistlerin köpük partisi eğlencesi
Bodrum'daki turistlerin köpük partisi eğlencesi
- 13.08.2022 - 20:34
Her yıl olduğu gibi bu sene de de yerli ve yabancı turistler, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine tatil yapmak için akın etti.
Tatilcilerin tercih ettiği popüler yerler arasında Muğla da yer alıyor.
Turizmin en gözde yerlerinden biri olan ve gece eğlenceleriyle dünyaca tanınan Bodrum, gündüzleri düzenledikleri partilerle de yerli yabancı turistleri doyasıya eğlendiriyor.
Köpük partisi yaparak eğleniyorlar
Bazı oteller konser düzenlerken bazı oteller ise köpük partileriyle eğlenceyi doruğa çıkarıyor.
Yerli ve yabancı turistlere sınırsız eğlence imkanı sunan bir otel ise havuz başında düzenlediği köpük partisiyle, gece eğlencelerini gündüze taşıdı.
Havuza giren turistler, köpük partisinde kendilerini müziğin ritmine kaptırarak doyasıya eğlendi.
Otellerdeki doluluk yüzde 90
İHA'nın haberine göre; öte yandan, Bodrum otelleri yüzde 90 doluluk oranlarını yakaladığı öğrenildi.