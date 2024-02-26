Bodrumlu balıkçılara fırtına uyarısı! Denize açılmayın Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşullarının beraberinde getirdiği şiddetli rüzgar ve fırtınaya yönelik balıkçılara uyarıda bulundu.

İHA

Soğuk hava, yurt genelinde olumsuz etkilerini göstermeye devam ediyor.

Sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altında olan illerden biri de Muğla oldu.

Bodrum ilçesinde dalga boyu yer yer 2 metreyi aştı.

Uyarıda bulunuldu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi ise olumsuz hava koşullarına yönelik açıklama yaptı.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, Bodrum-Kaş arasında öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, bugün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadeleri yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)