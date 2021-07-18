Kurban Bayramı tatilini yazlık yerlerde geçirmek isteyen vatandaşlar Bodrum'a akın edince yerliler, "Çayı bedava mı veripdurula bu Bodrum’da. Evinizde oturugosenize” diye sitemde bulundu.

9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte vatandaşlar yazlık yerlere akın etti.

Muğla’da tatilcilerin en fazla tercih ettiği ilçelerin başında Bodrum geliyor.

Kurban Bayramı tatilinde nüfusu 1 milyona ulaşan Bodrum’da sokaklarda adım atacak yer kalmazken, caddelerde de araç trafiği yoğunluğu yaşanıyor.

TRAFİKTEN ŞİKAYETÇİLER

Bodrumlu bir vatandaş, aracı ile şehir içinde seyir halinde iken gördüğü trafik karşısında sitem etti.

Bodrumlular turistlere sitem etti: Evinizde oturugosenize VİDEO











"EVİNİZDE OTURUGOSENİZE"

Muğla şivesi ile tatilcilere seslenen vatandaş, “Bu insanla nere gidipduru. Bu Bodrum’da ne var ne yok söyleyiverin. Bizim bilmediğimiz bişe mi var akıdeşler anlamadım ya. Çayı bedava mı veripdurula bu Bodrum’da. Evinizde oturugosenize.” dedi.



