Bodrum'un en yoğun günleri! Bayram nüfusu 1 milyona aştı Kurban Bayramı'nda Bodrum'u tercih eden vatandaşlar kentte yoğunluk oluştururken 5 günde yaklaşık 200 bin araç girişi kaydedildi. Öte yandan kentin bayram nüfusunun 1 milyonu aştığı kaydedildi.

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İHA

Kurban Bayramı ve yaz tatilinin birleşmesiyle tatil bölgelerinde yoğunluk sürüyor.

Tatili yakınlarının yanı kadar tatil noktalarında geçirmek isteyen vatandaşlar Bodrum'da yoğunluk oluşturuyor.

Bodrum'da nüfus Kurban Bayramı tatili için gelen vatandaşlarla birlikte 1 milyona ulaştı. Kentte sahiller tıklım tıklım doldu.

Yaklaşık 200 bin araç girişi kaydedildi

Bodrum yarımadasına 5 günde yaklaşık 200 bin araç girişi kaydedilirken, Bodrum yılın en yoğun günlerini yaşamaya başladı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından Bodrum'a yerli turist akını yaşandı. Bayramın 2. günün itibariyle otel doluluk oranları yüzde 95'e ulaştı.

Yılın en yoğun günleri

İlçeye giren araç sayısının ise yaklaşık 200 bin olduğu belirtilirken; eğlence mekanlarından sahillere, alışveriş merkezlerinden gezilip görülecek yerlere kadar Bodrum, yılın en yoğun günlerini yaşamaya başladı.

Havaların da ısınmasıyla tatilcilerin denize akın ettiği bodrumda deniz ve sahiller serinlemek isteyenlerin akınına uğradı.

Hava sıcaklığı 32 derece

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da tatilciler sahillere akın etti. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde de tatilciler Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü, Torba, Gündoğan gibi sahillerde yoğunluk oluşturdu.