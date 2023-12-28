Bodrum'un kronikleşen sorunu: İçme suyu isale hattı yine patladı Uzun yıllardır CHP'li belediye başkanlarının yönettiği Bodrum'da bir kez daha içme suyu ana isale hattı patladı. Bazı işletmeleri su basarken, yol araç trafiğine kapandı.

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İHA

Turizm denince akla ilk gelen bölgelerimizden biri olan Bodrum'da, altyapı sorunu ilçe halkının kaderi haline geldi.

Uzun yıllardır CHP'li belediye başkanları yönetilen Bodrum'da, temizlik ve altyapı ile ilgili sorunlar bir türlü çözülemedi.

Zaman zaman su sorununun yaşandığı turizm bölgesinde ise en kronikleşen sorunlardan biri ise isale hattı patlamaları.

Yine isale hattı patladı

Son olarak ilçenin Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda, sabah saatlerinde içme suyu ana isale hattı patladı.

Daha önce de birçok kez yaşanan olayda, tazyikli su asfaltın yarılmasına ve dev bir çukur oluşmasına sebep oldu.

İşletmeleri su bastı: Yollar araç trafiğine kapatıldı

Saniyeler içerisinde dereye dönen caddede bazı işletmeleri su basarken, yol araç trafiğine kapandı.

İhbarın ardından MUSKİ ekiplerince hatta giden su kesildi.

Yarımada’nın güney mahallelerinde su kesintisi yaşanırken, MUSKİ ekipleri onarım çalışmalarına başladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)