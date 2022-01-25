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    Bodrum'un yüksekleri beyaza büründü

    İlçenin çeşitli mahalleleri beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar karın keyfini çıkardı.
    • DHA
    • 25.01.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 11:48
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    Bodrum'un yüksekleri beyaza büründü

    Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, dün akşam saatlerinden itibaren Muğla geneli için kar uyarısı yaptı.

    Uyarıların ardından; Bodum ilçesinin Mazı, Etrim, Mumcular, Kızılağaç, Konacık, Dağbelen ve Yalıkavak mahallelerinde yağış aralıklarla etkili oldu.

    YÜKSEK BÖLGELER KARLAR ALTINDA

    Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekiplerince yollarda tuzlama çalışması yapıldı. Vatandaşlar karın keyfini doyasıya çıkarıp, bol bol fotoğraf çekti.

    Öte yandan, Muğla- Milas kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Milas rampasında sürücüler zor anlar yaşadı.

    Bodrum'da gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı ise etkisini yitirdi.

    Bodrum un yüksekleri beyaza büründü #1

    Bodrum un yüksekleri beyaza büründü #2

    Bodrum un yüksekleri beyaza büründü #3

    Bodrum un yüksekleri beyaza büründü #4


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