Boeing, çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracak

AA

Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Kelly Ortberg, çalışanlara gönderdiği mesajında, şirketin zor bir konumda olduğuna işaret ederek çalışanlarının yüzde 10'unu çıkaracağını duyurdu.

Ortberg, kalan 767 kargo uçağı siparişlerini üretip teslim etmeyi ve ardından ticari program üretimini 2027 yılında tamamlamayı planladıklarını, KC-46A tanker üretiminin de devam edeceğini aktardı.

17 BİN ÇALIŞAN ETKİLENECEK

İş gücü seviyelerini de önceliklere göre ayarlamaları gerektiğini kaydeden Ortberg, "Önümüzdeki aylarda, toplam iş gücümüzün boyutunu yaklaşık yüzde 10 oranında azaltmayı planlıyoruz. Bu azaltmalar yöneticileri, müdürleri ve çalışanları kapsayacak" ifadesini kullandı.

Ortberg, bu adımların zamanlaması ve etkisi konusunda şeffaf olacaklarını vurguladı.

ABD basınında yer alan haberlerde, işten çıkarmalardan 17 bin Boeing çalışanının etkileneceği belirtildi.

Boeing, eylül ayında fabrika işçilerinin greve başlamasının ardından maliyetleri azaltmak için işe alımları dondurma, seyahatleri durdurma ve zorunlu olmayan harcamaları askıya alma gibi önlemler almayı planladığını duyurmuştu.