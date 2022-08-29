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    Boğaz geçiş ücretinde değişiklik: 5 kat artırılacak

    Boğaz geçiş ücretinde değişiklik: 5 kat artırılacak

    Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tanıdığı haklar doğrultusunda Boğazlardan geçiş ücretini 5 kat artırdı. Yeni geçiş ücreti, tonaj başına 4 dolar olarak belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 12:00
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    1936'da imzalanan Montrö Anlaşmasına göre Türkiye, İstanbul Boğazı'ndan geçen ve Çanakkale Boğazı'na girip çıkan gemilerden fener, tahlisiye ve sağlık rüsumu ücreti talep etme hakkını elinde bulunduruyor.

    Ancak o dönem hesaplamanın, altın/frank olarak Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ortak para birimi "Germinal Frank" üzerinden yapılması yıllardır Türkiye'ye hak kayıpları yaşatıyordu.

    1936'da 1 frank 0,29 gram saf altına karşılık gelirken, Germinal Frank'ın artık tedavülde olmadığı dönemlerde ödemeler dolar üzerinden Türk Lirası ile yapıldı ancak güncel kurlar dikkate alınmaksızın 1 frankın değeri yine 0.29 gram saf altın karşılığı olarak korundu.

    Boğaz geçiş ücretinde değişikliğe gidiliyor

    1983 yılında ise Türkiye, o günkü geçiş ücretleri haklarından yaklaşık yüzde 75 feragat ederek 1 Altın Frank'ı indirimli değeriyle 0.8063 dolara sabitledi. Bugüne kadar da geçiş ücretleri, güncel döviz alış kurunun altın/frankın indirimli değeri 0.8063 dolarla çarpılması suretiyle uygulandı.

    Bu kapsamda Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin kendisine verdiği uluslararası haklar doğrultusunda Boğazlardan elde ettiği gelirin belirlenmesinde değişikliğe gitti.

    Boğaz geçiş ücretinde değişiklik: 5 kat artırılacak #1

    5 kat artırılacak

    1983'te yüzde 75 indirimle sabitlenen kur karşılığı ödeme sistemi kaldırılıp, Boğaz geçiş ücreti 5 kat artırılıyor.

    Buna göre frank bedeli 5 kat artırılarak net tonaj başına 4 dolar olarak belirlendi.

    Sabah'ın haberine göre; 7 Ekim 2022'de düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte şu anda Boğazlardan elde edilen fener, tahlisiye ve sağlık rüsumu ücretleri 5 kat artırılarak mevcutta 40 milyon dolar olan gelir, 200 milyon dolar seviyesine çıkarılacak.

    Boğaz geçiş ücretinde değişiklik: 5 kat artırılacak #2


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