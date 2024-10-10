Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Eski adıyla Boğaz Köprüsü, yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için yeni bir çalışma başlatılması an meselesi...

1973’te hizmete açılan ve yayaların üzerinden geçebildiği, ancak beş yıl sonra yaya trafiğine kapatılan Boğaz Köprüsü için Ulaştırma Bakanlığı'nın yeni bir projesi var.

Bakanlık tarafından köprünün turistik gerekçelerle tekrardan yaya trafiğine açılması düşünülüyor.

Konuyla ilgili ise geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şu ifadeleri kullanmıştı;

"FİKİR AŞAMASINDA"

Şimdilik fikir aşamasında. Arkadaşlarımız çalışıyor. Tabii İstanbulluların bu konuda ne düşündüğü de bizim için önemli. Çalışmalar olgunlaşınca nihai değerlendirmeyi yapacağız.

PROJE HEYECANLANDIRDI

Köprünün yaya trafiğine açılma ihtimali de büyük heyecan yarattı...

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan köprüde İstanbul'un eşsiz manzarasını ve tarihi dokuyu görmek isteyenler, projenin gerçekleşmesi için Ulaştırma Bakanlığı'na destek veriyor.

Proje ile birlikte turizm gelirlerine de olumlu yansıma bekleniliyor...

Daha önce koşu maratonları, bisiklet turları, miting gibi özel günlerde yaya trafiğine açılan köprüde yaşanan insan yoğunluğu da bunu ispatlıyor.