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Boğaz'dan geçen savaş gemileri hız yaptı, Üsküdar'da kafeleri su bastı

Boğaz'dan geçen savaş gemileri hız yaptı, Üsküdar'da kafeleri su bastı

Savaş gemilerinin aşırı hız sonrası oluşturduğu sert dalgalar sonrası bir kafeyi su basarken balıkçılara ait olan ahşap iskele ise parçalandı. Kafedekilerin kaçma anları ise kameraya yansıdı.