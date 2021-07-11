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    Boğaz'dan geçen savaş gemileri hız yaptı, Üsküdar'da kafeleri su bastı

    Boğaz'dan geçen savaş gemileri hız yaptı, Üsküdar'da kafeleri su bastı

    Savaş gemilerinin aşırı hız sonrası oluşturduğu sert dalgalar sonrası bir kafeyi su basarken balıkçılara ait olan ahşap iskele ise parçalandı. Kafedekilerin kaçma anları ise kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 11.07.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 10:16
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    İstanbul'da Boğaz'dan geçen büyük gemilerin oluşturduğu sorunlar, vatandaşları bıktırdı.

    Son olarak, Boğaz'dan geçen savaş gemileri normal seyrin üzerine çıktı ve sert dalgalar oluştu.

    KAFEYİ SU BASTI

    Dalgalar, Üsküdar sahilindeki kafelere zarar verdi.

    Müşterilerin oturduğu yeri su bastı, o anlar kameralara yansıdı.

    Üsküdar'da savaş gemilerinin dalgası kafeyi sular altında bıraktı VİDEO

    "PEŞ PEŞE BÜYÜK DALGALAR GELDİ..."

    Yaşanan olaya ilişkin konuşan kafe işletmecisi İsmet Morgül, “Geçtiğimiz günlerde savaş yabancı uyruklu savaş gemilerinin geçişi olmuştu. Gemilerin oluşturduğu dalgalar kıyıya vurdu. İçeride o esnada müşteriler de vardı. Peş peşe büyük dalgalar gelince herkes kaçmaya başladı.

    "İSKELE PARÇALANDI"

    Normal hızlarının üzerinde hareket edince dalgalar sert vurdu. Ayrıca kayıkçıların iskele olarak kullandıkları alanda parçalandı” diye konuştu.


    Boğaz dan geçen savaş gemileri hız yaptı, Üsküdar da kafeleri su bastı #1

    Boğaz dan geçen savaş gemileri hız yaptı, Üsküdar da kafeleri su bastı #2

    Boğaz dan geçen savaş gemileri hız yaptı, Üsküdar da kafeleri su bastı #3

    Boğaz dan geçen savaş gemileri hız yaptı, Üsküdar da kafeleri su bastı #4

    Boğaz dan geçen savaş gemileri hız yaptı, Üsküdar da kafeleri su bastı #5

    Boğaz dan geçen savaş gemileri hız yaptı, Üsküdar da kafeleri su bastı #6

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