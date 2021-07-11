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- Boğaz'dan geçen savaş gemileri hız yaptı, Üsküdar'da kafeleri su bastı
Boğaz'dan geçen savaş gemileri hız yaptı, Üsküdar'da kafeleri su bastı
- İHA
- 11.07.2021 - 10:15
- Güncelleme : 11.07.2021 - 10:16
İstanbul'da Boğaz'dan geçen büyük gemilerin oluşturduğu sorunlar, vatandaşları bıktırdı.
Son olarak, Boğaz'dan geçen savaş gemileri normal seyrin üzerine çıktı ve sert dalgalar oluştu.
KAFEYİ SU BASTI
Dalgalar, Üsküdar sahilindeki kafelere zarar verdi.
Müşterilerin oturduğu yeri su bastı, o anlar kameralara yansıdı.
Üsküdar'da savaş gemilerinin dalgası kafeyi sular altında bıraktı VİDEO
"PEŞ PEŞE BÜYÜK DALGALAR GELDİ..."
Yaşanan olaya ilişkin konuşan kafe işletmecisi İsmet Morgül, “Geçtiğimiz günlerde savaş yabancı uyruklu savaş gemilerinin geçişi olmuştu. Gemilerin oluşturduğu dalgalar kıyıya vurdu. İçeride o esnada müşteriler de vardı. Peş peşe büyük dalgalar gelince herkes kaçmaya başladı.
"İSKELE PARÇALANDI"
Normal hızlarının üzerinde hareket edince dalgalar sert vurdu. Ayrıca kayıkçıların iskele olarak kullandıkları alanda parçalandı” diye konuştu.