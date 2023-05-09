Boğaziçi akademisyenleri 'dikilirken' Türkiye'nin kazandığı eserler

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör değişikliğinden sonra başlayan protesto süreci devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör olarak Melih Bulu'yu atamasıyla okulda karışıklık çıkmış öğrenci protestoları başlamıştı.
Farklı grupların provokasyonuna da sahne olan olaylardan sonra adli süreç başladı.
Bununla birlikte Bulu, görevden alınarak üniversitenin yönetimine vekaleten getirilen Mehmet Naci İnci, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör olarak atandı.
Akademisyenler 856 gündür dikiliyor
Bu adım da üniversitedeki protestoları bitirmedi.
Öğrenci olayların ardından akademisyenler eyleme başlamıştı.
Her gün rektörlüğe sırtlarını dönerek fotoğraf veren akademisyenlerin protestosu 856'ncı gününe girdi.
Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olan Boğaziçi'nin akademisyenleri kampüste dikilirken hükümet boş durmadı.
Bu süre zarfında Türkiye'ye tarihi eserler kazandırıldı.
İşte Türk milletini gururlandıran o eserlerden bazıları:
Yerli ve milli otomobil Togg
Altay tankı
TCG Anadolu SİHA Gemisi
1915 Çanakkale Köprüsü
Bayraktar TB3
Kızılelma
Milli Muharip Uçak KAAN
Akıncı TİHA
Hürjet
MİLGEM: İstanbul Fırkateyni
İstanbul Havalimanı Metrosu
Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu
Yusufeli Barajı
Zigana Tüneli
Akkuyu Nükleer Güç Santrali
Karadeniz Gazı
Gabar petrol rezervi
Kocaeli Şehir Hastanesi
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi
Adana Şehir Hastanesi
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı açıldı
Milli uydu İMECE uzaya fırlatıldı
İstanbul Finans Merkezi
Rize-Artvin Havalimanı