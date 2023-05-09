Boğaziçi akademisyenleri 'dikilirken' Türkiye'nin kazandığı eserler
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Üniversitesi'nde rektör değişikliğinden sonra başlayan protesto süreci devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör olarak Melih Bulu'yu atamasıyla okulda karışıklık çıkmış öğrenci protestoları başlamıştı.

Farklı grupların provokasyonuna da sahne olan olaylardan sonra adli süreç başladı.

Bununla birlikte Bulu, görevden alınarak üniversitenin yönetimine vekaleten getirilen Mehmet Naci İnci, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör olarak atandı.

Akademisyenler 856 gündür dikiliyor

Bu adım da üniversitedeki protestoları bitirmedi.

Öğrenci olayların ardından akademisyenler eyleme başlamıştı.

Her gün rektörlüğe sırtlarını dönerek fotoğraf veren akademisyenlerin protestosu 856'ncı gününe girdi.

Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olan Boğaziçi'nin akademisyenleri kampüste dikilirken hükümet boş durmadı.

Bu süre zarfında Türkiye'ye tarihi eserler kazandırıldı.

Boğaziçi akademisyenleri 'dikilirken' Türkiye'nin kazandığı eserler

İşte Türk milletini gururlandıran o eserlerden bazıları:

Yerli ve milli otomobil Togg

Yeni Haber Başlığı

Altay tankı

Yeni Haber Başlığı

TCG Anadolu SİHA Gemisi

Yeni Haber Başlığı

1915 Çanakkale Köprüsü

Yeni Haber Başlığı

Bayraktar TB3

Yeni Haber Başlığı

Kızılelma

Yeni Haber Başlığı

Milli Muharip Uçak KAAN

Yeni Haber Başlığı

Akıncı TİHA

Yeni Haber Başlığı

Hürjet

Boğaziçi akademisyenleri 'dikilirken' Türkiye'nin kazandığı eserler

MİLGEM: İstanbul Fırkateyni

Boğaziçi akademisyenleri 'dikilirken' Türkiye'nin kazandığı eserler

İstanbul Havalimanı Metrosu

Yeni Haber Başlığı

Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu

Yeni Haber Başlığı

Yusufeli Barajı

Yeni Haber Başlığı

Zigana Tüneli

Yeni Haber Başlığı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Yeni Haber Başlığı

Karadeniz Gazı

Yeni Haber Başlığı

Gabar petrol rezervi

Yeni Haber Başlığı

Kocaeli Şehir Hastanesi

Yeni Haber Başlığı

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi

Yeni Haber Başlığı

Adana Şehir Hastanesi

Yeni Haber Başlığı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

Boğaziçi akademisyenleri 'dikilirken' Türkiye'nin kazandığı eserler

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı

Boğaziçi akademisyenleri 'dikilirken' Türkiye'nin kazandığı eserler

AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı açıldı

Boğaziçi akademisyenleri 'dikilirken' Türkiye'nin kazandığı eserler

Milli uydu İMECE uzaya fırlatıldı

Boğaziçi akademisyenleri 'dikilirken' Türkiye'nin kazandığı eserler

İstanbul Finans Merkezi

Boğaziçi akademisyenleri 'dikilirken' Türkiye'nin kazandığı eserler

Rize-Artvin Havalimanı

Boğaziçi akademisyenleri 'dikilirken' Türkiye'nin kazandığı eserler