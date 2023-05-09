Boğaziçi akademisyenleri 'dikilirken' Türkiye'nin kazandığı eserler Boğaziçi akademisyenlerinin rektör değişiminden sonra başlattıkları, rektörlüğe sırt dönük dikilme protestosu 856 gündür devam eden Türkiye bu süreçte sayısız eser kazandı.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör değişikliğinden sonra başlayan protesto süreci devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör olarak Melih Bulu'yu atamasıyla okulda karışıklık çıkmış öğrenci protestoları başlamıştı.

Farklı grupların provokasyonuna da sahne olan olaylardan sonra adli süreç başladı.

Bununla birlikte Bulu, görevden alınarak üniversitenin yönetimine vekaleten getirilen Mehmet Naci İnci, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör olarak atandı.

Akademisyenler 856 gündür dikiliyor

Bu adım da üniversitedeki protestoları bitirmedi.

Öğrenci olayların ardından akademisyenler eyleme başlamıştı.

Her gün rektörlüğe sırtlarını dönerek fotoğraf veren akademisyenlerin protestosu 856'ncı gününe girdi.

Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olan Boğaziçi'nin akademisyenleri kampüste dikilirken hükümet boş durmadı.

Bu süre zarfında Türkiye'ye tarihi eserler kazandırıldı.

İşte Türk milletini gururlandıran o eserlerden bazıları:

Yerli ve milli otomobil Togg

Altay tankı

TCG Anadolu SİHA Gemisi

1915 Çanakkale Köprüsü

Bayraktar TB3

Kızılelma

Milli Muharip Uçak KAAN

Akıncı TİHA

Hürjet

MİLGEM: İstanbul Fırkateyni

İstanbul Havalimanı Metrosu

Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu

Yusufeli Barajı

Zigana Tüneli

Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Karadeniz Gazı

Gabar petrol rezervi

Kocaeli Şehir Hastanesi

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi

Adana Şehir Hastanesi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı

AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı açıldı

Milli uydu İMECE uzaya fırlatıldı

İstanbul Finans Merkezi

Rize-Artvin Havalimanı