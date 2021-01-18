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    Boğaziçi akademisyenlerinden alkışlı protesto

    Boğaziçi akademisyenlerinden alkışlı protesto

    Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına tepkiler sürerken, akademisyenler karlar üstünde sırtlarını rektörlük binasına dönerek alkışlı protesto gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 13:27
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 13:36
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasının ardınan başlayan protestolar devam ediyor.

    Protestoların ilk günlerinde yaşanan gerginliğin ardından üniversitenin akademisyenleri, rektörlük devir-teslim töreni esnasından bir araya gelerek binaya sırtlarını dönmüş ve sessiz bir tepki göstermişlerdi.

    KARLAR ÜSTÜNDE ALKIŞLI PROTESTO

    Okulda öğrenci gruplarının farklı etkinlikleriyle protestoları devam ederken, akademisyenler bir kez daha bir araya geldi.

    Kar yağışının etkili olduğu Güney Kampüs'te toplanan akademisyenler, yine sırtlarını rektörlük binasına döndü.

    Akademisyenler bu kez karlar üstünde alkışlarla tepkilerini gösterdi.

    Boğaziçi akademisyenlerinden alkışlı protesto VİDEO

    Boğaziçi akademisyenlerinden alkışlı protesto #1

    Boğaziçi akademisyenlerinden alkışlı protesto #2

    Boğaziçi akademisyenlerinden alkışlı protesto #3

    Boğaziçi akademisyenlerinden alkışlı protesto #4

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