Boğaziçi eylemleri davasında duruşma başlamadan arbede çıktı

Eylemler sırasında, olaylara karışan 14 kişinin yargılandığı davada hakimin seyirci almak istememesi üzerine CHP'li vekillerin de bulunduğu grup ile güvenlikler arasında arbede yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör değişimi nedeniyle çıkan olaylara ilişkin dava devam ediyor.

Eylemler sırasında, Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıktığı ve bir güvenlik görevlisinin boynunu sıktığı iddiasıyla 14 sanık yargılanıyor.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

HAKİM AVUKATI SALONDAN ÇIKARDI

Duruşmaya CHP milletvekilleri de izleyici olarak takip etti. Duruşmada sanık avukatları talepte bulundu. Mahkeme hakimi, sanık avukatlarının taleplerini değerlendirmedi. Bunun üzerine sanık avukatı tepki gösterdi. Hakim, avukatın duruşma düzenini bozduğunu söyleyerek uyardı.

CHP'Lİ VEKİLLER İTİRAZ ETTİ

Avukat buna da itiraz edince hakim avukatın salondan zorla çıkarılması talimatı verdi.

Salonda bulunan diğer avukatlar ve CHP milletvekilleri ise avukatın çıkarılmasına tepki göstererek adliye güvenliğine engel oldu.

HAKİM VE SAVCI SALONU TERK ETTİ

Hakim ile savcı duruşma salonunu terk etti. Bunun üzerine duruşmaya ara verildi.

İZLEYİCİ ALINMAYINCA ARBEDE ÇIKTI

Aranın ardından mahkeme hakimi, duruşmaya izleyici almak istememesi üzerine duruşma salonu önünde bulunan CHP milletvekilleri ve sanık avukatları ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Bunun üzerine mahkeme hakimi, duruşmayı başlatmadan erteledi.