İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Boğaziçi eylemlerinde 159 kişiden 79'unun terörle irtibatının tespit edildiğini söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör ataması tartışmalarıyla başlayan eylemler devam ediyor.

Rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun istifa etmesi talebiyle başlatılarak ülkeye yayılmaya çalışan eylemlerde öğrencilerin arasına sızan terör örgütü destekçilerine ilişkin açıklama yapıldı.

Tutuklama ve gözaltılara ilişkin bilgi veren Çataklı, Boğaziçi eylemlerinde 159 kişiden 79'unun terörle irtibatının tespit edildiğini söyledi.

"HİÇ KİMSEYE, DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜ SINAMASINI TAVSİYE ETMİYORUZ"

Gözaltına alınan şahısların terör örgütü ile irtibatlı olduklarının altını çizen Çataklı, "Bu verilerden de anladığınız üzere resim gayet nettir. Netice itibariyle Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından birisidir. Vatandaşlarımız hiç merak etmesin, bu grupların bütün çabalarına karşı teyakkuzdayız. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamasını tavsiye etmiyoruz. Bu sözümüz herkese." dedi.

Boğaziçi eylemlerinde 159 kişiden 79'unun terörle irtibatı tespit edildi VİDEO



4 OCAK'TAN BU YANA GELEN TUTUKLAMALAR

Açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, şu ifadeleri kullandı:

"4 Ocak tarihinden bu yana 38 ilimizde toplam 528 kişi yakalanmış, gözaltına alınmıştır. Bunlardan 2'si tutuklanmış, 108'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 498'i ise serbest bırakılmıştır.

Haliyle İstanbul'da 28 kişinin işlemleri, Emniyet Müdürlüğü'müzde devam etmektedir.

4 Ocak'ta gözaltına alınan 45 kişiden 22'sinin başta MLKP, TKP, Kıvılcım, DEV-PAR olmak üzere terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir.

TERÖR ÖRGÜTÜ İRTİBATLI GRUPLAR

İstanbul'da 1 Şubat günü gözaltına alınan 159 kişinin 79'unun başta DHKP-C, PKK/KCK, FETÖ/PDY, MLKP olmak üzere terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir.

2 Şubat tarihinde yine İstanbul'da gözaltına alınan 105 kişiden 52'sinin başta MLKP, PKK/KCK, DHKP-C, TKP-L olmak üzere terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilmiştir."