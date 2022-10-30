Boğaziçi Film Festivali: Politik göndermeleri ve sloganlarını kınıyoruz

Boğaziçi Film Festivali yönetimi, ödül töreninde yaşanan TTB Başkanı Fincancı gerilimine ilişkin yaptığı açıklamada, politik göndermeler ve sloganları kınadı.

10'uncusu düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'ne TSK'ya iftira atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı (TTB) Şebnem Korur Fincancı'ya destek açıklaması ve salonda yaşanan gerilim damga vurdu.

Festivalde ödül alan yönetmen Özcan Alper konuşmasında, TSK'nın PKK operasyonlarında kimyasal silah kullandığı iftirası nedeniyle tutuklanan TTB Başkanı Fincancı'yı savunarak aldığı ödülü Fincancı'ya ifhaf etti.

Davetliler arasıdnaki oyuncu Burak Haktanır, sahnede bulunan Özcan Alper'e tepki gösterdi.

Burak Haktanır yüksek sesle "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor." diye bağırdı.

Festival yönetiminden açıklama

Bu çıkışla salonda yaşanan gerginlik kamuoyuna yansıdı.

Konuya ilişkin festival yönetiminden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada önceliğin filmler ve sanatçılar olduğu belirtilerek politik gönderme ve sloganlar kınandı.

Oyuncu Burak Haktanır’dan milli duruş: O kadın TSK'ya iftira attı VİDEO

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yaşanan istenmeyen olay..."

"Boğaziçi Film Festivali olarak önceliğimiz; genç ve yetenekli sinemacılara maddi ve manevi destekler oluşturarak yeni imkanlar sağlamaktır. Bu motivasyonla on yıl boyunca herhangi bir ayrım yapmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden katılımcı bir festival olmak için çalıştık.

10. Boğaziçi Film Festivali Kapanış Gecesi ve Ödül Töreni'nde yaşanan istenmeyen olayların ve onaylanması mümkün olmayan siyasi söylemlerin meydana getirdiği etki bir yıllık uzun bir çalışma sonucunda ortaya koyduğumuz programın, filmlerin ve ödüllerin konuşulup tartışılamamasına sebep olmuştur.

"Politik göndermeleri ve sloganlarını kınıyoruz"



Her zaman sanatçıları ve filmleri önceleyen bir festival olarak, ödül törenimizde ödül kazananların politik göndermeleri ve sloganlarını kınıyor, kültür ve sanat hayatımızın sağlıklı bir zeminde yükselmesi temennisinde bulunuyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."











