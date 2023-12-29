Boğaziçi hocaları bir yılı daha protesto ile geride bıraktı 2021'deki rektör atamasından sonra başlayan protestolarda bilimsel araştırma yapması gereken Boğaziçi akademisyenleri 1090 gündür 'dikilme eylemi' yapıyor.

ensonhaber.com

Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nde, rektör atamasıyla başlayan protesto devam ediyor.

2 Ocak 2021'de yayınlanan bir kararname olayları ateşledi.

Kararname ile Haliç Üniversitesi rektörlüğünü yürüten Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörü oldu.

4 Ocak'ta başlayan protestolardan sonra Bulu görevden alınarak Prof. Dr. Naci İnci atandı. Bu atama da okulda hoş karşılanmazken protestolar devam etti.

Üniversite öğretim görevlileri ve profesörler, her gün rektörlük binası önünde dikilerek sırtlarını rektöre dönmeye başladı.

1090 gündür dikiliyorlar

Bu protesto yaklaşık 3,5 yıldır devam ediyor.

2023'ün son günlerinde hocaların protestosu devam ediyor.

Bugün 1090'ıncı günde bir araya gelen protestocu profesörler derse girmek yerine yine sırtlarını rektörlüğe dönerek ellerindeki dövizlerle protestolarını gerçekleştirdi.

Profesör maaşı 72 bin TL olacak

Bilimsel araştırma yapmak yerine 3 yıldır protesto ile zaman geçiren profesörlerin maaşları ise dudak uçuklatıyor.

Resmi rakamlara göre bir profesör maaşı 48 bin 124 lira iken bir öğretim görevlisinin maaşı 31 bin 562 lira. Bu rakamlar yeni yılda beklenen yüzde 50 zamla daha da yükselecek.

Yeni yılda profesör maaşları 72 bin 186 liraya, araştırma görevlisi maaşları ise 47 bin 343 liraya yükselecek

Boğaziçi olayının gelişimi

Öğretim üyeleri ve öğrenciler, Bulu'nun atamasının 1980 darbesinden bu yana üniversite dışından atanan ilk rektör olduğunu savunmasından sonra okulda protestolar başladı.

Yeni atanan rektör Melih Bulu'nun daha önceden AK Parti'den milletvekilliği aday adayı olması ve AK Parti Sarıyer İlçe Teşkilatı'nı kurması nedeniyle atamanın siyasi bir hamle olduğu öne sürüldü.

4 Ocak'ta başlayan protestoların ilk gününde göstericiler “Melih Bulu bizim rektörümüz değil”, “Devlet tarafından atanmış bir rektör istemiyoruz” gibi sloganlar atıldı.

Öğretim görevlilerinin yanında öğrencilerin arasında karışan birçok örgüt üyesi de provokasyona neden oldu.

Okul sınırları içine yuvalanan örgüt üyeleri çıkardıkları olaylarla polise saldırdı, arbede çıkardı.

Olaylar sırasında birçok kişi gözaltına alındı.