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    Boğaziçi olaylarına ilişkin provoke edici paylaşım yapanlara gözaltı

    İstanbul'da, sosyal medya üzerinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara yönelik halkı provoke edici içerik paylaşımı yaptığı öne sürülen 8 kişi yakalandı.
    • AA
    • 03.02.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 17:21
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    Boğaziçi olaylarına ilişkin provoke edici paylaşım yapanlara gözaltı

    Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör atanmasına ilişkin başlatılan gösteri ve yürüyüş eylemlerinin yasaklanmasına rağmen sosyal medya üzerinden, çok sayıda kullanıcı tarafından eylem çağrısı yapıldı.

    İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hastag paylaşımlarıyla toplumsal eyleme dönüşen konularda yapılan halkı provoke edici içerik paylaşanlara ilişkin çalışma başlattı.

    8 KİŞİYE GÖZALTI

    Polis, yaptığı çalışmanın ardından adreslerini belirlediği 8 kişiyi yakaladı.

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Boğaziçi olaylarına ilişkin provoke edici paylaşım yapanlara gözaltı #1

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