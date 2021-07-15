Boğaziçi Rektörlüğü’ne vekaleten Mehmet Naci İnci getirildi

Görevden alınan Melih Bulu'nun yerine, vekaleten yardımcısı Mehmet Naci İnci görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'nun görevi, 195 günün ardından sona erdi.

Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı.

VEKALETEN YARDIMCISI ATANDI

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise vekaleten üniversitenin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

YÖK'TE BAŞVURU İLANI AÇILDI

Rektörlük adaylığı için başvuru ilanına çıkıldı.

İlanda şu ifadeler yer aldı:

"1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması yapılacaktır.

2. Yukarıda zikredilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle 15/07/2021 tarihinden 02/08/2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunabilirler.

a) Başvuru dilekçesi

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Ekte​ sunulan formatta Rektör Adayı Bilgi Formu

d) Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge

e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge

f) Bulunduğunuz veya son görev yaptığınız Üniversite/Kurumdan alınan disiplin kaydını da gösteren hizmet döküm belgesi.

Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir."

MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993-1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu. İnci, 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne 2005 profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu. Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.