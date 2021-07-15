Boğaziçi Rektörü görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne atadığı Prof. Dr. Melih Bulu, bazı öğrenciler ve akademisyenler tarafından, atandığı günden bu yana 6 aydır protesto ediliyordu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, REKTÖR BULU'YU GÖREVDEN ALDI

Resmi Gazete'de yayınlanan son kararlaran birinde de Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındığı bilgisi yer aldı.