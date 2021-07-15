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    Boğaziçi Rektörü görevden alındı

    Boğaziçi Rektörü görevden alındı

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile görevden alındı.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2021 - 03:57
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 04:17
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne atadığı Prof. Dr. Melih Bulu, bazı öğrenciler ve akademisyenler tarafından, atandığı günden bu yana 6 aydır protesto ediliyordu.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, REKTÖR BULU'YU GÖREVDEN ALDI

    Resmi Gazete'de yayınlanan son kararlaran birinde de Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındığı bilgisi yer aldı.

    Boğaziçi Rektörü görevden alındı #1

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