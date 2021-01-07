Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin 24 kişi adliyeye sevk edildi

Rektör atamasının ardından eylemlerin gerçekleştirildiği Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 40 şüpheliden, 24'ü adliyeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemlerde, bir grup şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 40 kişiden, 24'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Sağlık kontrolünden geçirilen 24 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Diğer 16 kişinin ise Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor.

ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANILACAK

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Çağlayan Adliyesi'ne yürüyüş yapacaklarını belirten bir açıklamada bulundu. Eylemlerin adliye yakınlarında sürdürüleceği belirtildi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ EYLEMLER

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 40 kişi gözaltına alınmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTI

Şüphelilerden 7'sinin terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri saptanırken, 2'sinin terör örgütü TKP/ML, 1'inin terör örgütleri PKK/KCK ile DHKP/C, 1'inin terör örgütü THKP/C ve 1'inin de terör örgütü TKEP/L faaliyetlerine katıldıkları belirlenmişti.

Diğer 28 şüphelinin ise çeşitli sol marjinal grupların düzenlediği eylemlere katıldıkları öğrenildi.