Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği lokalinde alkol satışı yasaklandı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, mezunlar derneğinin lokalinde alkol satışlarının yasaklandığını duyurdu..

Boğaziçi Üniversitesi, yeni bir tartışma konusuyla gündemde..

Boğaziçi Mezunlar Derneği (BÜMED) yönetimi, üyelerine yaptığı bilgilendirmede kampüse araçla girişlerin sınırlandırıldığını ve üniversite içindeki tesiste alkol satışının rektörlük tarafından yasaklandığını duyurdu.

5 kez para cezası uygulandı

BÜMED ayrıca rektörlüğün, yetkisi olmamasına rağmen alkol ruhsatı olan lokale daha önce beş kez para cezası kestiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

1- BÜMED tesisimizin, okulumuzla olan bağımızın sağlam kalmasında en büyük paylardan birisine sahip olduğunu biliyoruz. Bugüne dek özgürce eriştiğimiz tesisimizde bugün itibariyle Üniversite yönetiminin aldığı karar ile otoparka giriş çıkış şartlarımız maalesef değişmektedir.

Üniversite arazisi içerisinde bulunan otoparkımıza giriş çıkış şartları, BÜMED’e araç girişi yapılan kapının “Üniversite Giriş Kapısı olması” nedeniyle, araçlı girişler için, okul yönetiminden yapılan yeni bir duyuru ile kısıtlanmış olup, sadece araçlarında BU amblemi bulunanlar veya mezun kartı olanlar otoparkı kullanabilecektir. Bunun dışında kalan mezunların ve misafirlerin otoparkı kullanması yasaklanmıştır. Toplantı salonlarına, spor salonuna, restorana, tenise gelen misafirlerimiz, isimlerini Güvenlik Kapısına bildirilmek şartıyla, araçlarını park etmeden girebileceklerdir. Bugüne kadar bir kısıtlama ile karşılaşmadan ulaştığımız evimize üniversite yönetimi tarafından getirilen bu yeni düzenin gözden geçirilmesi için iletişimimiz devam etmektedir.

Sizleri, eğer yoksa, derhal mezun kartı başvurusunda bulunarak okulumuza serbest giriş çıkış hakkımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. BÜMED ziyareti sırasında mezun kartları mutlaka yanınızda bulundurulmalıdır. BÜMED Kartlarının da kullanılması mümkün olacaktır. BÜMED kartınızı BÜMED’den kolaylıkla edinebilirsiniz.

"İçki satılması yasaklanmıştır"

2- Lokal sınırları dahilinde alkollü içki satılması, tesiste alkol ruhsatı olmasına rağmen, üniversite yönetimi tarafından okul sınırları içerisinde alkol satılamayacağı gerekçesi ile yasaklanmıştır. Üniversite yönetimi nezdinde yaptığımız girişimler sonuçsuz kalmış, BÜMED’e 14 Mayıs tarihinden itibaren 5 kez toplam 575,371 TL tutarında ceza kesilmiştir.

Üniversite yönetiminin böyle bir idari para cezası kesme yetkisi bulunmamaktadır. Bu konuda hukuki girişimlerimiz olacaktır. Alkollü içki satışının, gerekli hukuki girişimler sonuçlanmadan, faaliyetlerimizi engellememesi için Lokal’de hizmet veren Niche Cafe’de alkol satışının durdurulması için kendilerine gereken uyarı yapılmıştır.

Otopark ve sosyal tesislerle ilgili kararlar işletmecilerimizi ve BÜMED’in gelirlerini olumsuz etkileyecektir. BÜMED’in mezunlara yönelik faaliyetleri ile Üniversitemizin ihtiyacı olan öğrencilere burs, akademisyenlere lojman yardımı gibi Üniversitemizin değerini ve mevcudiyetini korumaya yönelik etkinliklerini devam ettirebilmesi için sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır."