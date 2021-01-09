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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden tencere tavalı eylem
- Haber Merkezi
- 09.01.2021 - 09:04
Prof. Dr. Melih Bulu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar sürüyor.
Hisarüstü Kampüsü'nde 4 Ocak'ta başlayan ilk protestoda, polis ile öğrenciler karşı karşıya gelmiş ertesi gün ise polisin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarda, 20'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınanlar arasında örgütsel kaydı olanların bulunduğunu, küçük bir kısmının Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu açıklamıştı.
TENCERE TAVALI EYLEM
Bu kez protestonun adresi değişti.
Çoğunlukla öğrencilerin yaşadığı Hisarüstü Mahallesi'nde kısıtlama saatlerinde sesler yükledi. Ellerine tava ve tencere alan öğrenciler, ses eylemi yaptı.
Boğaziçili öğrencilerden tencere tavalı protesto İZLE
Işıklarını açıp kapatan mahalleli de öğrencilere destekten geri kalmadı.
Görüntüler Gezi olaylarındaki eylemleri hatırlattı.