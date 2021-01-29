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    Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlattı.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.01.2021 - 19:43
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 20:09
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    Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma

    Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanan Melih Bulu'ya yönelik protestolarda dikkat çeken bir olay yaşandı.

    Okul çevresinde bir araya gelen öğrenciler, Kabe fotoğrafını yere serdi.

    Tepkilere neden olan bu eylemin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Başsavcılık, olaya ilişkin resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    Soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan açıldığı belirtildi.

    Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma #1

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