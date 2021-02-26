Boğaziçi Üniversitesi provakosyonunda öğrenciler hakkında iddianame düzenlendi

Üzerinde Şahmeran adlı mitolojik yaratığın resmi ve LGBTİ+ amblemleri bulunan Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, 7 öğrenci hakkında iddianame düzenlendi.

29 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi kampüs alanı içerisinde, Şahmeran tasviri ve LGBTİ+ amblemli Kabe fotoğrafının sergilenmesi büyük tepki toplamıştı.

Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 2’si tutuklu 7 şüpheli hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 3 yıla kadar hapis talep edildi.

KALDIRMAYI REDDETTİLER

İddianamede, olay gününe ait görüntülere göre, şüphelilerden Doğu D. ve Selahattin C.U.’nun Boğaziçi Üniversitesi kampüs alanı içerisindeki sergi alanındaki bir panoya Kabe fotoğrafı üzerine Şahmeran tasviri ve dört bir yanında LGBTİ+ amblemi bulunan resmi astıkları anlatıldı.

Üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından tutulan tutanağa göre resmin asılması üzerine şüphelilerin, resmin dini simgeleri aşağılayıcı nitelikte olduğu yönünde uyarıldıklarının belirtildi. Ayrıca şüpheliler Hazar K. ve Sena N.B.’nin bahse konu panonun kendi sorumluluklarında olduğunu ve kendilerinin ilgileneceklerini beyan ettikleri ifade edildi.

Grup içindeki bazı öğrenciler dini değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle resmin kaldırılması gerektiğini belirtseler de şüpheliler Hazar K. Ve Sena N.B.’nin resmi kaldırmayacaklarını söyledikleri kaydedildi.

İddianame, şüpheliler Can B., Eda K. ve Rümeysa Ö.’nün Boğaziçi Rektörlüğü’ne hitaben ‘Şahmeran figürü bulunan resim kaybolmuştur. Saat 17.00 itibariyle gerekli araştırmaların yapılmasını istiyoruz’ şeklinde dilekçe düzenledikleri ve imzaladıkları anlatıldı.

PKK BAYRAKLI KİTAP BULUNDU

Ayrıca üniversite içinde ve LGBTİ+ çalışma kulübü içerisinde yapılan aramalarda, söz konusu suçu oluşturan resmin asılı olduğu bir pano ile kapağında PKK bayrağı bulunan bir kitaba el konulduğu ifade edildi.

SUÇTAN KURTULMAYA ÇALIŞTILAR

İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencisi olan şüpheli Selahattin C.U. ile Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi şüpheli Doğu D. söz konusu resmi asmadıklarını söyledi.

Ayrıca iddianamede, Boğaziçili olan diğer şüphelilerin, sergide düzenleyici veya katılımcı olmadıklarını belirterek suçlamaları reddettikleri anlatıldı.

‘Eser’ olarak nitelendirilen suç konusu resmin kimin tarafından hazırlandığı bilinmediği iddia edildi. İddianamade yer alan bu savunmaların, suçtan kurtulmaya yönelik ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

İÇERİK ANLATILDI

Söz konusu iddianamede, suça konu resmin içeriği de anlatıldı.

Kabe’nin bulunduğu kısım üzerine Şahmeran denilen mitolojik yaratığın yapıştırıldığı ifade edildi. Dört köşeye LGBTİ+ amblemleri yerleştirilen resmin bir süre yerde sergilendiği vurgulandı.

“SOYUT BİR SAYGISIZLIK”

Resmin altında yazan yazıya da yer verilen iddianamde; eylemin kin ve nefrete tahrik amacını destekler ve şüphelilerin kastını yoğunlaştırır mahiyette olduğu belirtildi.

Ayrıca, kamu güvenliği açısından açık bir tehlikenin ortaya çıktığı, kamuoyunda ciddi tepki çektiği, eylemin soyut bir saygısızlık ve reddin ötesinde bir halk kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesini sağlamaya veya bu tavırları pekiştirmeye elverişli olduğu ifade edildi.

ŞÜPHELİLER HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede, şüpheliler Doğu D. ve Selahattin C.U ile diğer şüpheliler Eda K., Hazar K., Mahmutcan B., Sena N. B., Rümeysa Ö’nün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 1’er yıldan 3 ‘er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame, kabul edildiği takdirde şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.