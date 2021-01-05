Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: Neden istifa edeyim

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: Neden istifa edeyim

Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili konuşan Rektör Melih Bulu, "Birbirimizi tanıdıkça, ne kadar verimli çalışacağımızı göreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Melih Bulu, Habertürk canlı yayınında Veyis Ateş'in konuğu oldu.

9 ADAY ARASINDAN REKTÖR OLDU

Atanma sürecine ilişkin konuşan Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü için 9 kişinin başvurduğunu ancak kendisinin süreçleri başarıyla tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı tarafından göreve atandığını söyledi.

"BU TİP BİR ŞEY OLACAĞINI BEKLİYORDUM"

Çıkan olayları değerlendiren Melih Bulu, "Tepkilere alışkınım. Bu tip bir şey olacağını bekliyordum." dedi.

ÜNİVERSİTE KAPISINA KELEPÇE

Üniversitenin kapısına neden kelepçe takıldığının sorulması üzerine konuşan Melih Bulu, "Kapı kırıkmış. Kapı tutturulmak için kelepçe vurulmuş. Benim talimatım olmadı, polis amirinin çözümü." ifadelerini kullandı.

İSTİFA EDECEK MİSİNİZ

Veyis Ateş'in istifa sorusunu yanıtlayan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu, "Neden istifa edeyim. Birbirimizi tanıdıkça, ne kadar verimli çalışacağımızı göreceğiz." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: Neden istifa edeyim VİDEO