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- Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: Neden istifa edeyim
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: Neden istifa edeyim
- Haber Merkezi
- 05.01.2021 - 17:36
- Güncelleme : 05.01.2021 - 18:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Melih Bulu, Habertürk canlı yayınında Veyis Ateş'in konuğu oldu.
9 ADAY ARASINDAN REKTÖR OLDU
Atanma sürecine ilişkin konuşan Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü için 9 kişinin başvurduğunu ancak kendisinin süreçleri başarıyla tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı tarafından göreve atandığını söyledi.
"BU TİP BİR ŞEY OLACAĞINI BEKLİYORDUM"
Çıkan olayları değerlendiren Melih Bulu, "Tepkilere alışkınım. Bu tip bir şey olacağını bekliyordum." dedi.
ÜNİVERSİTE KAPISINA KELEPÇE
Üniversitenin kapısına neden kelepçe takıldığının sorulması üzerine konuşan Melih Bulu, "Kapı kırıkmış. Kapı tutturulmak için kelepçe vurulmuş. Benim talimatım olmadı, polis amirinin çözümü." ifadelerini kullandı.
İSTİFA EDECEK MİSİNİZ
Veyis Ateş'in istifa sorusunu yanıtlayan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu, "Neden istifa edeyim. Birbirimizi tanıdıkça, ne kadar verimli çalışacağımızı göreceğiz." dedi.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: Neden istifa edeyim VİDEO