Euro
9.083
-0.11%
Dolar
7.3925
-0.4%
Altın
462.95
-0.18%
Borsa
1.49
-0.39%
Bitcoin
240.290
1.65%
EXEN Coin
10.91
-1.53%
12ºC
İstanbul
Açık 12 C
    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: Neden istifa edeyim

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: Neden istifa edeyim

    Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili konuşan Rektör Melih Bulu, "Birbirimizi tanıdıkça, ne kadar verimli çalışacağımızı göreceğiz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 17:36
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 18:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Melih Bulu, Habertürk canlı yayınında Veyis Ateş'in konuğu oldu.

    9 ADAY ARASINDAN REKTÖR OLDU

    Atanma sürecine ilişkin konuşan Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü için 9 kişinin başvurduğunu ancak kendisinin süreçleri başarıyla tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı tarafından göreve atandığını söyledi.

    "BU TİP BİR ŞEY OLACAĞINI BEKLİYORDUM"

    Çıkan olayları değerlendiren Melih Bulu, "Tepkilere alışkınım. Bu tip bir şey olacağını bekliyordum." dedi.

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: Neden istifa edeyim #1

    ÜNİVERSİTE KAPISINA KELEPÇE

    Üniversitenin kapısına neden kelepçe takıldığının sorulması üzerine konuşan Melih Bulu, "Kapı kırıkmış. Kapı tutturulmak için kelepçe vurulmuş. Benim talimatım olmadı, polis amirinin çözümü." ifadelerini kullandı.

    İSTİFA EDECEK MİSİNİZ

    Veyis Ateş'in istifa sorusunu yanıtlayan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu, "Neden istifa edeyim. Birbirimizi tanıdıkça, ne kadar verimli çalışacağımızı göreceğiz." dedi.

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: Neden istifa edeyim VİDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir